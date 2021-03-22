Бездомный опустошил бар в особняке Джонни Деппа и заперся в его ванной

Лос-Анджелес, 22 марта. Полицейские задержали бездомного в резиденции голливудского актера Джонни Деппа в США. На момент прибытия правоохранителей, мужчина выпил алкоголь в баре и направился в душ.

Резиденция актера стала излюбленным местом бездомных. Они часто наведывались к нему в его отсутствие, даже плавали в бассейне. Соседи артиста каждый раз вызывали полицию, поскольку после дома Деппа они обычно приходили к ним.

Один из соседей кинозвезды заметил бездомного на своем заднем дворе возле бассейна. Испугавшись хозяина, тот перелез через забор на территорию актера. Когда местные полицейские прибыли на место, выяснилось, что «незваный гость» уже успел частично опустошить бар артиста, а затем направился в душ. Злоумышленник обвинен в вандализме и порче имущества.

Несмотря на громкий развод с супругой, голливудская звезда продолжает творческую карьеру. Недавно Джонни Депп присоединился к продвижению фильма «Город лжи».