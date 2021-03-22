Баки ракеты-носителя «Союз-2.1а» начали заправлять на Байконуре

Москва, 22 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту космические аппараты из 18 стран. Запуск, который был перенесен с 20 марта, планируется с космодрома Байконур.

Основная нагрузка — южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1. Запуск будет произведен с разгонным блоком «Фрегат» в 9:07 по Москве. Спустя 528 секунд «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени на суборбитальной территории. Он доставит их на солнечно-синхронные орбиты. Через 1 час 3 минуты запланировано отделение южнокорейского аппарата.

Полет ракеты-носителя был перенесен на 22 марта по ряду причин. С запуском «решили не рисковать», так как перед стартом был обнаружен источник напряжения.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была окрашена в бело-синий цвет, вместо традиционного серо-оранжевого. Необычная расцветка посвящена 60-летию первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.