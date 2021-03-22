Пожар площадью 100 «квадратов» ликвидировали в ТЦ Иркутска

Иркутск, 22 марта. Возгорание началось в цветочном магазине, расположенном в пристройке к торговому центру «Первомайский» в Иркутске. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 08:57 понедельника (03:57 по московскому времени). До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пожарные вынесли из магазина два баллона с газом.

В 09:45 (04:45 по московскому времени) пожар был локализован, а еще через 13 минут спасатели ликвидировали открытое горение. К тушению пожара привлекли 11 единиц техники и 42 человека личного состава. В результате происшествия никто не пострадал, говорится на сайте регионального МЧС.

Сильный пожар на площади свыше 2 тысяч квадратных метров произошел накануне в Краснодарском крае. Причиной происшествия стало возгорание ангара с автомобильными покрышками.