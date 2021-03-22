Хабаровский край накрыл мощный снежный циклон с западных регионов

Хабаровск, 22 марта. Западный циклон принес обильный снег и ветер на территорию Хабаровского края. Также погода испортилась на востоке региона и на побережье Татарского пролива, пишет ТАСС.

Такую информацию предоставил Дальневосточный Гидрометцентр. Сильный снегопад на данный момент проходит в Советско-Гаванском и Ванинском районах, там уже выпало 14 мм осадков. В течение этого дня на побережье Татарского пролива ветер усилится до 15-20 м/с.

«Циклон с западных регионов страны принес снег, местами сильный, и ветер на часть территории Хабаровского края. Погода испортилась в Николаевском, Ульчском, Ванинском и Советско-Гаванском районах», — сообщил Гидрометцентр.

Несколько дней назад в Ульяновской области выпал снег желтого цвета. Сообщалось, что причиной нетипичного для осадков цвета могли стать песчаные бури в Китае.