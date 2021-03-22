МВД исключит заученные маршруты из практической части экзамена на права

Москва, 22 марта. Заучивание маршрутов станет бесполезным при сдаче на водительские права. О новых правилах рассказали в МВД России.

Изменения в правилах сдачи практической части экзамена на водительские права начинают действовать с 1 апреля. Кандидатам в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей больше не придется сдавать «площадку». Последняя останется обязательной лишь для будущих водителей мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов.

«Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Будущий водитель не будет знать, по какому маршруту ему придется ехать. Это позволит определить способность экзаменуемого ориентироваться в условиях реальной дорожной обстановки.

С 1 апреля будет утвержден общий список улиц и проспектов, на которых может проходить практический экзамен. Конкретный путь экзаменатор будет выбирать уже во время движения.