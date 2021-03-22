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МВД исключит заученные маршруты из практической части экзамена на права

МВД исключит заученные маршруты из практической части экзамена на права

Москва, 22 марта. Заучивание маршрутов станет бесполезным при сдаче на водительские права. О новых правилах рассказали в МВД России.

Изменения в правилах сдачи практической части экзамена на водительские права начинают действовать с 1 апреля. Кандидатам в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей больше не придется сдавать «площадку». Последняя останется обязательной лишь для будущих водителей мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов.

«Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Будущий водитель не будет знать, по какому маршруту ему придется ехать. Это позволит определить способность экзаменуемого ориентироваться в условиях реальной дорожной обстановки.

С 1 апреля будет утвержден общий список улиц и проспектов, на которых может проходить практический экзамен. Конкретный путь экзаменатор будет выбирать уже во время движения.

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