Пикап Volkswagen Amarok «покинул» авторынок России

Москва, 22 марта. Пикап Volkswagen Amarok больше не представлен на российском авторынке. Однако представители марки уточняют, что модель уходит не навсегда, а лишь на некоторое время.

В ближайшем будущем будет открыт новый завод, на котором начнется производство обновленного Volkswagen Amarok для российского авторынка. В России, тем временем, интерес к пикапу значительно упал. Однако модели Transporter T7, ID Buzz и ID Cargo пользуются большим спросом среди россиян.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi представила в России обновленный внедорожник Pajero Sport. Модель появится на российском рынке в первой половине 2021 года.