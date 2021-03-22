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Пикап Volkswagen Amarok «покинул» авторынок России

Пикап Volkswagen Amarok «покинул» авторынок России

Москва, 22 марта. Пикап Volkswagen Amarok больше не представлен на российском авторынке. Однако представители марки уточняют, что модель уходит не навсегда, а лишь на некоторое время.

В ближайшем будущем будет открыт новый завод, на котором начнется производство обновленного Volkswagen Amarok для российского авторынка. В России, тем временем, интерес к пикапу значительно упал. Однако модели Transporter T7, ID Buzz и ID Cargo пользуются большим спросом среди россиян.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi представила в России обновленный внедорожник Pajero Sport. Модель появится на российском рынке в первой половине 2021 года.

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