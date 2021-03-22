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Немецкий депутат Штренц скончалась на борту самолета

Немецкий депутат Штренц скончалась на борту самолета

Берлин, 22 марта. Депутат бундестага ФРГ Карин Штренц умерла во время полета из Кубы на родину, сообщила немецкая газета Bild. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Дублине.

Штренц потеряла сознание в воздухе. Экипаж самолета принял решение совершить аварийную посадку. Однако помощь пришла слишком поздно и, жизнь депутата не удалось спасти. Причины смерти выясняются.

Политик представляла в бундестаге Христианско-демократический союз, при этом она состояла в комитете по обороне. С какой целью Штренц посещала Кубу — неизвестно.

Недавно стало известно о смерти президента Танзании Джона Магуфули. По предварительным данным, политик находился в госпитале с COVID-19.

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