Лавров: США утратили способность к дипломатии из-за санкционных «инстинктов»

Москва, 22 марта. Администрация президента США Джо Байдена продолжает дело своих предшественников, выдвигая ультиматумы и используя санкции в качестве «дипломатических» методов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главным инструментом на международной арене в отношении России страны Запада уже давно стали санкции. По словам главы МИД, нельзя назвать дипломатией, когда от партнера ждут лишь «признания своих ошибок» и согласие на любые выдвигаемые требования.

«Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США», — заявил Лавров.

Министр привел в пример санкции Евросоюза. По его словам, это абсолютно те же самые методы: предъявление обвинений без предъявления доказательств. Такой подход недопустим.

Глава МИД РФ напомнил, что дипломатия — это отношения между сторонами, где каждая должна иметь возможность высказаться и быть услышанной. Как раз такие ценности присутствуют в общении РФ и КНР, подчеркнул министр.

Недавно США вновь активизировались по отношению к «Северному потоку — 2». Американский лидер Джо Байден намерен продолжать санкционную политику против газопровода и всех компаний, которые связаны с его строительством.