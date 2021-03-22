«Отекшие лица»: Боня показала минусы ботокса на звездных примерах

Москва, 22 марта. Модель и телеведущая Виктория Боня выступила против «уколов красоты». По ее мнению, ботокс лишь уродует внешность.

Боня порекомендовала своим подписчикам гимнастику для лица и массаж. Она ранее делала «уколы красоты», однако быстро разочаровалась в них.

«Мне 41 год. Я не колю ботокс. Это видно. Я не делаю филлеры. Я посмотрела, сейчас огромное количество западных звезд, я нашла фотографии, они тоже отказались от этого всего», – сообщила Боня в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что регулярная гимнастика лица позволит избежать проблем с возникновением морщин и старением. По ее словам, она сама не делала ее на протяжении пяти месяцев, поэтому у нее произошла «потеря овала».

Виктория Боня считает, что любителей филлеров и ботокса среди знаменитостей можно определить с первого взгляда. Она отметила, что у таких людей характерные круглые и отечные лица. Подписчики согласились с Боней, однако напомнили о ее пристрастии к фотофильтрам.

«Так красива только в своем Instagram», — написала irina_dobrovolskaa1987. «Без макияжа, но с фильтром», — заметила mrssovetova.

Недавно одна из подписчиц эмоционально отреагировала на настоящую внешность Виктории Бони без фильтров. Сама телеведущая утверждает, что виной плохому внешнему виду является лишний вес. Боня за год поправилась на девять килограммов, которые сказались и на овале лица.