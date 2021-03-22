Московская область стала лидером экопросвещения

Москва, 22 марта. Московская область стала победителем конкурса на звание лучшего региона по экологическому просвещению. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Конкурсный отбор был организован местными министерствами природы и просвещения. Соревнование регионов по количеству сбора раздельного мусора было приурочено ко Всемирному дню Земли, передает «Подмосковье сегодня».

Московская область с результатом 1700 тонн сбора за 2020 год оказалась абсолютным лидером. Она же стала лучшим регионом и по экологическому просвещению в части переработки электронных отходов. Отдельную награду получила Селковская школа в Сергиевом Посаде, которая сдала на переработку порядка 17 тонн электронных отходов.

Экопросвещение в области реализуют с использованием максимального количества форматов. В общей сложности в программу вовлечены свыше 60% подмосковных школ. По словам пресс-службы, формирование бережного отношения к окружающей среде особенно важно для Подмосковья, и эту тему необходимо поднимать среди подрастающего поколения.

Эколог Екатерина Шалунова рассказала, почему проблемы окружающей среды касаются каждого. По словам специалиста, даже маленькими шагами и усилиями можно прийти к переменам, пусть и располагая при этом разным объемом сил и ресурсов.