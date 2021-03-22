Экономист Русецкий дал советы начинающим инвесторам

Москва, 22 марта. Открытые и биржевые паевые фонды могут стать хорошим стартом для частных инвесторов, обладающих небольшой суммой. Об этом рассказал экономист Андрей Русецкий.

Открытые фонды обладают активным управлением, структура там меняется в зависимости от ситуации на рынке. Что касается биржевых фондов, то они следуют индексу на выбранный класс активов.

«Систематическое инвестирование является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления», — сказал Русецкий в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, в ближайшее время можно будет наблюдать формирование новых услуг — например, таких, как покупка паев «на сдачу», когда происходит округление суммы чека за ресторан и на эту разницу автоматически покупаются паи.

Ранее эксперт в области финансов Олег Шибанов рассказал о полезности инвестирования. По его словам, пассивный доход через инвестиции хорош тем, что с его помощью можно улучшить качество жизни или отложить деньги.