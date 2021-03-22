Юрист Баранов рассказал о наказании за незаконную рыбалку в России

Москва, 22 марта. Ограничения на вылов рыбы действуют в разных регионах России в рамках федеральных законов. За какую рыбалку полагается штраф, рассказал юрист Артем Баранов.

Рыбу нельзя ловить, согласно российскому законодательству, у гидротехнических сооружений и в местах массового отдыха граждан. Рыбалка запрещена в рыбных хозяйствах и на особо охраняемых природных территориях. Речь идет о заповедниках и национальных парках.

«Чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах», — подчеркнул юрист в беседе с агентством «Прайм».

Рыбаки не должны применять взрывчатые и химические вещества. Нельзя также использовать акваланги и электронные средства обнаружения водных биоресурсов.

«Для физических лиц предусмотрен административный штраф от 500 до 4000 рублей, с возможностью конфискации орудия охоты, либо лишения права на осуществление охоты», — добавил Баранов.

В прошлом месяце житель Хабаровского края был оштрафован на 1 млн рублей за незаконную рыбалку. Он выловил на реке Уланхан 70 особей лососевых видов рыб с помощью сетей.