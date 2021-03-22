Мультфильм «Райя и последний дракон» в третий раз стал лидером проката в РФ

Москва, 22 марта. Американский мультфильм «Райя и последний дракон» в третий раз возглавил отечественный кинопрокат. За период с 18 по 21 марта он собрал свыше 107 миллионов рублей.

Мультфильм вышел на экраны 4 марта. Он рассказывает о воительнице королевства Кумандра, которая собирает команду единомышленников для поисков последнего в мире дракона. Именно он должен помочь им победить врага.

Второе место по кассовым сборам досталось фильму «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего. За прошедшие выходные он собрал 106,7 млн рублей. Главными героями ленты стали девятилетний Коля и овчарка Пальма. Замыкает тройку лидеров боевик «Никто» сценариста и кинорежиссера Ильи Найшуллера. Ему удалось собрать 95,6 миллиона рублей.

18 марта на сервисе «КиноПоиск HD» вышла режиссерская версия «Лиги справедливости Зака Снайдера». Супергеройский фильм, продолжительность которого составляет четыре часа, успели посмотреть свыше 400 тысяч пользователей платформы.