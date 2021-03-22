СК объединит дела о массовых убийствах мирных граждан СССР нацистами

Москва, 22 марта. Уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения будут объединены в одно — о геноциде народов СССР, сообщил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, имеются ввиду массовые убийства в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в детском доме, а также расправа в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Помимо этого, в производство внесли дела об убийствах мирных жителей Ростовской области в 1942 году. Тогда рядом с поселком Змиевская Балка было расстреляно более 30 человек. Масштаб карательных действий дает основание на возбуждение дела о геноциде народов СССР немецкими нацистами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зверства гитлеровцев не имеют срока давности. Кроме того, РФ потребует от ФРГ прояснить ситуацию с бывшим охранником немецкого концлагеря.