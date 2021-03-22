Рената Литвинова содержит 20-летнюю дочь осужденного Михаила Ефремова

Москва, 22 марта. Аэм Тиллмари, дочь актера Михаила Ефремова, живет на деньги крестной матери, режиссера Ренаты Литвиновой, и мачехи Софьи Кругликовой. Об этом девушка рассказала в эфире НТВ.

Анна Мария Ефремова недавно сменила имя, теперь она просит, чтобы ее звали Аэм Тиллмари. Девушка нигде не работает, не посещает занятия в институте и обучается программированию. Дочь отбывающего наказание за смертельное ДТП Михаила Ефремова живет в отдельной квартире со своей девушкой. Недвижимость оплачивает жена осужденного актера София Кругликова.

Деньги на остальные расходы Тиллмари дает Литвинова. В месяц режиссер тратит на крестную дочь около 40 тысяч рублей. Этих денег 20-летней девушке вполне хватает.

«У меня нет особых требований. Я предпочитаю одеваться в секондах. Я предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. В данный момент я не один. Что поесть, что попить, во что одеться, в принципе, есть», — рассказала Аэм Тиллмари.

Михаил Ефремов раньше занимался обеспечением дочери. Он завел для нее банковскую карту и переводил на нее денежные средства. Аэм Тиллмари покупала подарки друзьям и билеты в кино. Стоимость этих товаров не превышала 20 тысяч рублей.

Мать Аэм Тиллмари Ксения Качалина живет не по своей прописке. Ее собственностью является квартира в обветшалом доме элитного района Москвы.