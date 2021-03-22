Школы ДНР перейдут на ЕГЭ в течение ближайших двух лет

Донецк, 22 марта. Переход на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в школах ДНР начнется сразу после прохождения учебных заведений российской аккредитации.

Начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова заявила, что этот процесс уже стартовал. По ее словам, ряд школ уже подали соответствующее заявление, а полный переход на ЕГЭ планируется провести в течении следующих двух лет.

Недавно стало известно, что выпускники Донецкого национального университета смогут получить документы образца РФ. Это стало возможно благодаря интеграции республики в российскую образовательную систему.