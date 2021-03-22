Глава фонда капремонта Приморья Горелов был арестован на два месяца

Владивосток, 22 марта. Сотрудника ФПК "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов" Андрея Горелова арестовали за превышение должностных полномочий, сообщает СК по Приморскому краю.

Следственный комитет располагает информацией, что Горелов, используя свое рабочее положение, способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов.

Против директора Фонда капремонта Приморья Андрея Горелова возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели.

Ранее испанские власти выдали экс-главу ФКУ Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова после вынесения ему приговора в России. Гаврилова признали виновным в пособничестве в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями