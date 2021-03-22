Пять спортивных объектов возведут в Череповце за счет инвесторов

Череповец, 22 марта. Инвесторы профинансируют строительство пяти спортивных учреждений в Череповце. Их открытие запланировано до конца следующего года.

Соответствующее заявление сделала руководитель агентства городского развития Оксана Андреева. Речь идет о футбольном комплексе на Андреевской, фитнес-центре на Октябрьском проспекте и хоккейном центре на Леденева. Вместе с этим планируется строительство футбольной школы за трамвайным парком, а на Беляева возведут ФОК с бассейном, передает INFOX.

Хоккейный и футбольный центры откроются уже в апреле, а футбольная школа начнет работу в сентябре. В мае ожидается открытие фитнес-центра, а ФОК с бассейном начнет принимать посетителей с декабря 2022 года. В строительство всех объектов инвестируют порядка 230 млн рублей.

Фитнес-сообщество России предложило открыть спортивные залы на территории железнодорожных вокзалов. Письмо с соответствующей инициативой уже направлено в РЖД.