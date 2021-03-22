Минфин РФ призвал ужесточить контроль за составом пива

Москва, 22 марта. Требования к содержанию солода в пиве могут ужесточить. Предложение выдвинул Минфин РФ в доработанном проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласно техническому регламенту ЕАЭС о безопасности алкоголя, который вступает в силу 1 января 2022 года, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода. Масса сахаросодержащих продуктов при этом составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности у Союза российских пивоваров.

В итоге Минфин РФ подготовил проект изменений в технический регламент. Позже он был доработан и опубликован. Согласно изменениям, будут установлены нормы, по которым при производстве пива допускается замена не более 20% солода на несоложенных продукт. Масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 5%.

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