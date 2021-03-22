Опасность схода снежных лавин объявлена в трех районах на юге Сахалина

Южно-Сахалинск, 22 марта. Лавинная опасность объявлена в трех районах на юге Сахалина, передает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Серьезные лавинные сходы могут коснуться только южных концов острова. На прочей части региона опасности схода лавин, кроме одиночных, не прогнозируется.

«22 марта 2021 года лавиноопасно на территории Холмского, Долинского городских округов и Южно-Сахалинска», — передается в сообщении управления.

Сход снежной лавины в Дагестане заблокировал пути к девяти селам. Как сообщает региональный МЧС, дороги препятствуют проезду к населенным пунктам Мухах, Кусур, Джинных, Оттал, Калял, Сюгут, Муслах, Мишлеш и Корш.