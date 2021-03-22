Штраф за влияние на результат спортивных состязаний внесут в КоАП

Москва, 22 марта. Штраф в 50–70 тысяч рублей планируют ввести для гражданских лиц, которые предпримут попытку повлиять результаты спортивных соревнований. Поправку могут внести в КоАП.

При этом должностные лица должны будут заплатить 100–150 тысяч рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юрлица, выплатят от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, а юрлица — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Возможные изменения подготовил Минспорт РФ, передает газета «Известия».

Составлять протоколы в случае нарушения закона будут представители органов внутренних дел. Чтобы не перепутать эти поправки со 184-й уголовной статьей, вводящей ответственность за противоправное влияние на результат спортивного соревнования, в КоАП будет прописана оговорка: «если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний».

В кабмине недавно одобрили более 50 поправок в Налоговый кодекс РФ в 2021 году. Отменена пошлина на вмененный доход: теперь большинство малых компаний перейдет на упрощенное налогообложение.