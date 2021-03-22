Трудоемкий процесс: Гидролог Болгов рассказал о сложностях опреснения воды

Москва, 22 марта. Всемирный день водных ресурсов (World Water Day) отмечается в этот понедельник. Гидролог Михаил Болгов рассказал, как человечество может решить проблему водопользования.

В скором времени в Крыму заработает установка для опреснения морской воды. Она будет построена в районе Ялты примерно за 3 млрд рублей. Поддержка возникновения подобных комплексов, которые способны разрешить проблему доступа людей к чистой пресной воде, — одна из целей Всемирного дня водных ресурсов (World Water Day), что отмечается 22 марта.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал ФАН о проблемах опреснения и отчистки воды, о передовых разработках Израиля в этой области и об опыте создания опреснительных установок в СССР.

Опреснение воды — трудоемкий процесс. Важно следить за тем, какого качества вода поступает на установки, подобно тому, как контролируют цикл водоочистных сооружений.

«Мы не забираем в очистные сооружения все подряд, на входе в любое очистное сооружение, в любую установку при подготовке осуществляется контроль за состоянием воды, в соответствии с состоянием воды, назначается технология водоочистки. Думаю, то же самое должно быть и с опреснением. Воду нужно брать из поверхностного слоя там, где нет сероводорода, естественно», — объяснил гидролог.

Население, по словам специалиста, должно с ясельного возраста понимать ценность водных ресурсов. Следить за тем, чтобы не загрязнялись водные объекты и прививалась культура нужно с самых ранних лет.

Мировой опыт получения опресненной воды

Специалист привел в пример государство, которое из-за дефицита водных ресурсов достигло успехов в получении пресной воды. Так, главная проблема опреснения воды — дороговизна. Израиль стал пионером в области данных технологий. Кубический метр опресненной воды в стране стоит порядка 50 центов. Со слов Болгова, это небольшая цена за такой объем.

«Израиль в этом плане ушел намного вперед всех стран, их технологии пользуются популярностью и, так сказать, являются ориентиром для того, чтобы использоваться в других странах. Они были вынуждены решить и решили эту задачу», — рассказал Болгов.

В результате опреснения воды остаются отходы — морская соль. Эксперт рассказал, что в Испании опреснительные установки устанавливаются прямо на судно. Процесс получения пресной воды проходит в море: оставшаяся естественная морская соль отправляется за борт. Пресную воду сливают на берег, где далее она доводится до «питьевой кондиции». В Крыму цикл будет проходить иначе, так как установку построят на побережье.

Атомный опреснитель на Каспийском море

В СССР в 70-е годы открыли опреснительную установку на Каспийском море, которая снабжала город Шевченко (ныне — Актау, Казахстан) питьевой водой. С помощью восьми установок (пять из них — советские) удается получить из трех литров морской воды литр пресной.

«Такого опреснителя в таких масштабах в России больше нет, хотя, может, я чего-то не знаю. Вода не самого высокого качества была, но она была пресная», — рассказал Болгов.

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