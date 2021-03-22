США могут потерять 200 млрд долларов из-за мошенничества с пособиями по безработице

Вашингтон, 22 марта. Значительная часть финансовой помощи США для борьбы с безработицей может быть украдена мошенниками. Соответствующие выводы сделала компания, которая занимается верификацией персональных данных 75% населения США.

Компания ID.me считает, что более 200 млрд долларов федеральной помощи безработным американцам могут быть похищены мошенниками. Данные показатели более чем втрое превышают официальную оценку в 63 млрд долларов, основанную на десятипроцентном уровне мошенничества до пандемии, передает Fox Business.

Согласно данным ID.me, примерно 20% случаев мошенничества связаны с хищением персональных данных, до 10% — с приемами социальной инженерии, еще 2,5% связаны с подменой лиц и использованием масок в сервисах с функцией верификации личности.

Отчет компании показал, что около 30% заявлений в рамках программы по борьбе с безработицей в условиях пандемии, предоставляющей льготы малым предпринимателям, являются мошенническими. Злоумышленники активно орудуют в штатах с высокими пособиями — Калифорнии, Вашингтоне и Массачусетсе.

Калифорнийские чиновники подтвердили журналистам Los Angeles Times, что 11,4 млрд долларов были выплачены мошенникам во время пандемии (около 10% от общего числа пособий). Еще 17% пособий находятся под следствием за потенциальное мошенничество.

Потери от действий злоумышленников в штате Вашингтон, как ожидается, составят 600 млн долларов. В Массачусетсе соответствующие потери, согласно оценкам местного департамента помощи безработным, составят 687 млн долларов.

По данным Комитета по распределению федерального бюджета США, с начала пандемии законодатели выделили 486 млрд долларов на финансирование пособий по безработице. Общий объем выделенных властями США на борьбу с коронавирусом средств уже превысил 3 трлн долларов.

Ситуацию с безработицей в США усугубляет медленное восстановление малого и среднего бизнеса в связи с карантинными мерами. Федеральная резервная система (ФРС) ранее представила отчет, в котором указала на значительные риски банкротств предприятий.