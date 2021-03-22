Представительницы пяти знаков зодиака могут быть опасны для мужчин

Москва, 22 марта. Некоторые женщины воспринимают мужчин, как способ добиться своего. Такие представительницы слабого пола наиболее распространены среди пяти знаков зодиака.

Роковые женщины, или femme fatale, отличаются своей беспринципностью и склонностью к манипуляции. Они красивы и сексуальны, загадочны и хитры. В мировой истории есть немало примеров подобных девушек, ими были Клеопатра, Саломея, Юдифь. Некоторые относят к этому списку «музу российского авангарда» Лилю Брик, которая много лет держала рядом с собой и мужа Осипа, и Владимира Маяковского.

Опасными для мужчин могут быть Девы, которые способны одурманивать любовников своей сексуальностью. В представительниц этого знака зодиака быстро влюбляются за их строгость. В семье Девы часто занимают главенствующую роль, они могут без переживаний отпускать в адрес партнера обидные колкости.

Львы отличаются властностью, эти яркие и харизматичные женщины без раздумья пойдут на все, чтобы быть первыми. Они с легкостью очаровывают мужчин и заставляют их сходить с ума.

Самой любимой маской Скорпионов является образ нежной и беззащитной девушки. Как только они овладевают мужчиной, то тут же показывают свое истинное лицо. Представительницы этого знака зодиака злопамятны, хладнокровны и категоричны.

Тельцы расчетливы, непредсказуемы и обладают железной логикой. Они часто вступают в отношения, преследуя корыстные цели, и быстро бросают партнеров, как только они становятся бесполезными. Рожденные под этим знаком зодиака женщины — хорошие актрисы, в первые месяцы знакомства с мужчинами они могут быть податливыми и нежными.

Козероги при выборе партнера привыкли руководствоваться здравым смыслом. У представительниц этого знака зодиака все давно продумано наперед. Им не свойственна романтичность и чувство «бабочек в животе». Такие женщины вряд ли отпустят мужчину, если тот будет выгоден.

Ранее астрологи подобрали для каждого знака зодиака идеальную пару. Они объяснили причины совместимости и определили характерные черты каждого представителя зодиакального круга.