Гастроэнтеролог Зиннатуллин назвал вызывающие отравление продукты

Москва, 22 марта. Интоксикация может произойти из-за любых блюд, но молочные продукты чаще всего могут вызывать пищевое отравление. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Молочная продукция имеет очень ограниченный срок годности. Поэтому неправильное хранение этих продуктов может стать благоприятной средой для развития бактериальной флоры и, как следствие, привести к пищевому отравлению, сообщает радио Sputnik.

Кроме того, причиной отравления может стать и алкоголь, рассказал врач-гастроэнтеролог. Влияющими факторами будет концентрация, объем и качество спиртного. Однако интоксикация может произойти и при употреблении хорошего алкоголя. При этом будут присутствовать все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания, возможен даже и летальный исход.

Чтобы минимизировать вред алкоголя для организма, следует запивать его другими жидкостями. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев посоветовал чередовать каждую рюмку с глотком чистой воды.