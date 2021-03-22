Вильфанд сообщил о потеплении в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва, 22 марта. Температура воздуха, превышающая климатическую норму на четыре-восемь градусов, придет на этой неделе в Сибирский федеральный округ.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что аномально высокая температура с отклонениями от шести до восьми градусов прогнозируется в южной части Западной Сибири. В Красноярске, начиная с субботы, столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на четыре-восемь градусов.

Недавно Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет теплая погода. По его словам, настоящая «весенняя» погода прогнозируется с 22 марта с температурными показателями от трех до семи градусов выше нуля.