Министр здравоохранения Туниса привился от COVID-19 «Спутником V»

Тунис, 22 марта. Глава минздрава Туниса Фаузи Мехди сделал прививку от коронавируса. Он привился российской вакциной «Спутник V».

О вакцинации министра сообщила пресс-служба минздрава. Мехди получил первую дозу в пригороде столицы Туниса.

«Министр направился в Арьяну, где получил первый укол вакцины «Спутник V», подчеркнули в пресс-службе.

В Тунисе за девять дней, по словам Мехди, привились от коронавируса более 12 тысяч граждан. Через сайт на вакцинацию записались более 622 тысяч человек.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в Тунис 9 марта. Вакцинация в стране стартовала через четыре дня.