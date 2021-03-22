Представитель ЕС оценил необходимость в вакцине «Спутник V»

Москва, 22 марта. Европа намерена использовать вакцины от коронавируса собственного производства. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Медицинские регуляторы выдали регистрацию четырем вакцинам от COVID-19 европейского производства. В связи с этим страны ЕС не нуждаются в поставках российского препарата «Спутник V», отметил Бретон.

Сейчас ЕС будет добиваться массового производства и использования европейских вакцин. Бретон добавил, что Европа готова обсудить «проблемы России с производством вакцины», но не раньше второй половины года.

Российский «Спутник V» является первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Препарат получил одобрение более чем в 50 странах. Сейчас разработка отечественных ученых входит в топ-десять лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.

Иммунолог из Германии Штефан Кауфманн ранее выступил за использование «Спутника V» в странах ЕС. Он считает, что европейская сторона должна отказаться от вакцины AstraZeneca, репутация которой сильно пострадала на фоне случаев возникновения побочных эффектов у вакцинированных.