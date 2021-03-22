Анастасия Волочкова рассказала о своих скромных запросах в райдере

Москва, 22 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова выдвигает скромные запросы для своих гастролей. Большие требования касаются только технической организации концерта.

Артистка часто предпочитает авиаперелеты в салонах эконом-класса, заявила она в эфире шоу «Дай сказать» на YouTube. По словам балерины, она требует минимум затрат от организаторов мероприятий на дорогу. Ключевые требования касаются только сцены. Она должна обладать достаточными размерами, поверхностью, светом и звуком. Однако если сцена неровная, то Волочкова и ее команда все равно соглашаются дать выступление.

«Мой райдер — это фантастика. Самый главный у нас с коллективом райдер — технический, куда входят размер сцены, ее поверхность, свет и звук. Если не могут обеспечить ровную сцену, то мы танцуем и на такой. В мой бытовой райдер входит вода с лимоном и все, а для артистов я прошу чай, кофе, сахар и молоко», — заявила Волочкова.

Многие подозревают звезду в высоких запросах для коллектива, однако, по ее словам, это мнение ошибочно. Балерина подчеркнула, что старается не затруднять организаторов гастролей покупками продуктов, поэтому ходит в магазин за ними чаще всего сама. Волочкова придерживается здорового питания, ест только супы на овощном бульоне, салаты и вареные куриные яйца.

Однако для близких людей звезда не скупится на шикарные столы и изысканные блюда. Недавно Волочкова устроила романтический ужин в честь дня рождения своего мужчины. Она опубликовала снимок рядом с кавалером, личность которого продолжает скрывать.