Специалист по международным делам Хаас усомнился в верности политики Байдена

Вашингтон, 22 марта. Заявления президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о России и ее руководстве не идут на пользу реализации внешнеполитических целей Вашингтона.

США имеют не так уж много влияния в вопросах прав человека в России и Китае, заявил президент американского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас. Он добавил, что из-за недавних заявлений Байдену будет труднее встретиться с Путиным.

«На мой взгляд, цель внешней политики не только давать сигналы. На самом деле вопрос в том, поможет ли это нам, к примеру, добиться от России того, что мы хотим, по Украине, Грузии или по Ближнему Востоку. [...] Я не слишком уверен в этом», — заявил Хаас.

Ранее американцы «оправдали» отказ Джо Байдена в прямом эфире встретиться с Владимиром Путиным. Они пошутили, что президент США слишком занят собиранием пазлов.