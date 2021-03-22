Лавров предложил отказаться от западных платежных систем

Москва, 22 марта. Современные реалии вынуждают отказываться от использования контролируемых Западом международных платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с китайскими СМИ.

По словам дипломата, такие действия необходимо предпринять, поскольку современное положение вещей заставляет Россию выстраивать «свою линию», чтобы не зависеть от «причуд» западных коллег. Лавров отметил, что политика сдерживания развития других стран, которую ведут заокеанские партнеры, не соответствует объективной мировой тенденции.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил министр.

Недавно Сергей Лавров рассказал о «фриковой дипломатии» в арсенале западных лидеров. По заявлению главы МИД РФ, на Западе в ход идут любые недостоверные новости, которыми изобилуют все соцсети и СМИ, пишет RT.