Лавров оценил взаимодействие РФ и КНР в борьбе с COVID-19

Москва, 22 марта. Взаимопомощь России и Китая в период пандемии коронавируса можно назвать примером для подражания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что между Москвой и Пекином установилось тесное взаимодействие с первых сообщений о появлении COVID-19. Сотрудничество РФ и КНР в пандемию является примером выстраивания отношений между странами, считает Лавров.

За 2020 год в рамках нынешних перекрестных годов было организовано порядка 500 мероприятий, большая часть которых прошла в онлайн-формате. Еще около 500 встреч запланировано на текущий год. При этом Лавров надеется на очные заседания.

О встрече главы МИД РФ Лаврова и его коллеги из КНР Ван И стало известно несколько дней назад. Во время встречи дипломаты планируют обсудить перспективы стратегического взаимодействия России и Китая, пишет RT.