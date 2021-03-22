Лавров предостерег от введения «ковидных» паспортов

Москва, 22 марта. Введение COVID-паспортов для посещения той или иной страны может разделить общество и нарушить права человека. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Китая.

Перед введением паспортов вакцинации от коронавируса следует учитывать различные аспекты, чтобы не было разобщенности. Пока пандемия COVID-19 остается серьезным вызовом для многих стран. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите «Группы двадцати» в ноябре прошлого года предложил создать «электронные паспорта здоровья» для международных поездок.

«Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу. Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника», — отметил глава МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров 22-23 марта посетит Китай с рабочей поездкой. Вместе с китайским коллегой Ван И они обсудят текущее состояние и перспективы стратегического взаимодействия между странами.