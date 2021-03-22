Байдена обвинили в провоцировании миграционного кризиса на мексиканской границе

Вашингтон, 22 марта. Джо Байден «продал» Америку «прогрессивным левым», чтобы стать президентом, заявил бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Том Хоман в программе Life, Liberty & Levin. Так специалист прокомментировал кризис на американо-мексиканской границе.

Ведущий Марк Левин в беседе с Хоманом допустил, что стратегия администрации Байдена в борьбе с наплывом мигрантов на американо-мексиканской границе заключается в том, чтобы «сломать и дискредитировать систему, а затем добиться ее большего ужесточения».

«Вы правы, — ответил Хоман. — Администрация Байдена все еще пытается обвинить Дональда Трампа в том, что происходит на границе прямо сейчас. Мне все равно, любите вы президента Трампа или ненавидите его, но вы не можете отрицать тот факт, что при нем были самые защищенные границы за всю мою 35-летнюю карьеру».

Хоман подчеркнул, что он стал сотрудником Службы пограничного контроля США в далеком 1984 году и всю последующую жизнь занимался решением иммиграционных проблем.

«Президент Трамп сделал все правильно. На этой границе он добился небывалых успехов», — заявил Том Хоман.

По его словам, Трамп понимал, что 90% выходцев из Центральной Америки, которые приезжают к американской границе и просят убежища, никогда не получают помощи американского суда. Он напомнил, что во время второго президентского срока Барака Обамы и вице-президентства Байдена были построены «тысячи изоляторов для мигрантов». Однако теперь, по словам Хомана, Байден продал страну прогрессивным левым ради победы на выборах. Последние активно выступают за либерализацию миграционных законов.

«Задержанных на границе мигрантов отпускают как можно скорее, в течение трех дней. ICE «обезглавили». Служба лишилась 90% своих компетенций. Она не выполняет приказы судей и лишь приманивает больше мигрантов. Это не некомпетентность. Это сделано специально. Это программа «открытых границ», о которой мы все знали», — резюмировал Том Хоман.

Миграционный кризис разгорелся после того, как власти мексиканского штата Тамаулипас отказались принимать обратно семьи с маленькими детьми, которых выдворили из США. Мигрантов, включая несколько тысяч детей, содержат в пограничных изоляторах.