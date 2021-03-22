Лавров оценил возможность применения сертификатов вакцинации в поездках

Москва, 22 марта. Россия взвешивает возможность применения сертификатов вакцинации от коронавируса в поездках, заявил в интервью китайским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сертификаты вакцинации в России, по словам Лаврова, сейчас получают все, кто сделал прививку от коронавируса. Их можно оформить в бумажном и электронном виде.

«Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат», — отметил министр.

До применения сертификата в иных целях в России еще не дошли. Власти, как отметил Лавров, «взвешивают все аспекты этой инициативы».

Черногория недавно разрешила въезд в страну привившимся вакциной от коронавируса «Спутник V». В Подгорице также заинтересованы в покупке российского препарата.