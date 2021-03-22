Жители Марселя во время локдауна устроили в центре города карнавал

Марсель, 22 марта. После введенных новых ограничительных мер во Франции, жители южного города Марсель вышли на несогласованные массовые гуляния.

Несколько тысяч жителей Марселя на юге Франции устроили карнавал в центральном районе города. Как сообщает местная префектура полиции, организаторы не согласовывали акцию с властями, а участники не соблюдают профилактические меры на фоне пандемии.

На фотографиях, которые публикуют участники и случайные свидетели в соцсетях, толпа людей, одетых в разноцветные наряды, расположилась на улице Жана Жореса, некоторые отправились гулять по центральным улицам города. Многие не носят маски.

По данным радио «Франс бле», периметр карнавала уже оцепила полиция, однако пока стражи порядка не предпринимают никаких действий для разгона толпы.

Недавно правительство Франции заявило, что не справляется с потоком новых пациентов с коронавирусом. Вследствие этого было принято решение отправить часть заболевших в Германию на лечение.