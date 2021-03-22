Вузы ДНР планируют увеличить число мест для бюджетников

Донецк, 22 марта. Число бюджетных мест может увеличиться в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Такими планами поделился зампред Правительства ДНР Владимир Антонов.

Речь идет о 2021–2022 учебном годе. Особое внимание будет сделано на врачебном, педагогическом и строительном направлениях. Указанные сферы нуждаются в новых кадрах больше остальных. В этот же список войдут рабочие специальности, для которых число бюджетных мест увеличивается ежегодно, говорится на сайте Правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).

«А мы, со стороны Правительства, сделаем все возможное, чтобы наши дети имели возможность получить достойное образование», — заявил Антонов.

Активисты движения «Донецкая Республика» ранее помогли людям-инвалидам по зрению оформить документы для получения паспорта ДНР. Помощь была оказана в сборе и доставке документов в миграционную службу, где их принимали вне очереди.