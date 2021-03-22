Исследование выявило регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Москва, 22 марта. Самая высокая заработная плата составила 380 тысяч рублей в месяц. Таким доходом могут похвастаться нефтяники на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости.

Второе место по уровню зарплат заняла Москва. Средний доход в финансовой сфере составил 187 тысяч рублей в месяц. Кроме того, высокая заработная плата в столице зафиксирована в IT-сфере. Специалисты IT могут зарабатывать около 179 тысяч рублей в Москве. При этом зарплаты в оптовой торговле составили 154 тысячи рублей.

На третьем месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Зарплата в области добычи нефти и газа в регионе в среднем превышает 170 тысяч рублей. Санкт-Петербург занял следующую строчку. Там зарплата в отрасли IT достигает 161 тысячи рублей в месяц.

Недавно адвокат Владимир Атапин рассказал о последствиях для работодателя при выплате «серой» зарплаты сотрудникам. Он предупредил, что это может повлечь административную ответственность для организации и штраф.