Путин и Цзиньпин подготовят заявление о многолетней дружбе Китая и России

Пекин, 22 марта. Совместное заявление президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина будет посвящено 20-й годовщине со дня подписания Договора о добрососедстве двух стран.

Москва предполагает, что документ будет автоматически продлен на пять лет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. В заявлении двух стран будет отражено «дополнительное качество, приданное отношениям двух стран за истекшие 20 лет». Сотрудничество России и Китая и руководителями, и гражданами обоих государств оцениваются как «лучшие за всю историю двусторонних отношений».

«Документ, безусловно, исторический. Он заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа — всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношений, вступающих в новую эпоху», — заявил Лавров.

Ранее Россия поприветствовала КНР, которая смогла полностью победить нищету. Это достижение особенно ценно в период распространения коронавирусной инфекции.