Женская сборная России по гандболу обыграла Венгрию в отборе на ОИ

Москва, 22 марта. Российские гандболистки одержали победу над сборной Венгрии в квалификационном матче к Олимпийским играм со счетом 29:23. Встреча прошла 21 марта.

Россиянки заняли первое место в группе 2. Путевка на Олимпийские игры в Токио была завоевана ими еще в прошлом матче против сборной Казахстана.

Против Венгрии самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева. На ее счету семь голов, пишет RT. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. Четыре мяча забила Полина Горшкова.

Стоит отметить, что россиянки на олимпиаде останутся без поддержки. Недавно стало известно о недопуске на игры иностранных болельщиков. Такое решение было принято из-за опасной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.