Жители США назвали необоснованной клеветой слова Байдена о Путине

Вашингтон, 22 марта. Американцы направляют письма с извинениями в посольство РФ в Вашингтоне. В них они извиняются за высказывания своего президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Авторы писем считают комментарии Байдена грубыми и клеветническими. От лица жителей США они приносят извинения не только Путину, но и всем российским гражданам.

«Как гражданин США, я глубоко опечален комментариями Байдена. Я приношу извинения за его грубое, позорное, неуместное и необоснованное высказывание», — приводит ТАСС текст обращения ветерана ВВС США.

Он добавил, что за 74 года своей жизни видел многих американских и российских президентов. Однако Путина он может назвать лучшим из них.

«Как американец, я хочу извиниться от себя и всей моей семьи за постыдное неуважение и клевету в отношении господина Путина со стороны нашего президента. Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным», — написано в другом письме на адрес посольства РФ.

Российский посол Анатолий Антонов рассказал о получении писем от жителей США в минувшую пятницу. Он выразил благодарность американцам за поддержку, передает RT. Посол считает, что такая позиция жителей США свидетельствует о наличии потенциала для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.