Регулярные «оплошности» Байдена назвали угрозой нацбезопасности США

Вашингтон, 22 марта. Поведение, «оплошности» и оговорки президента США Джо Байдена демонстрируют противникам страны его слабость, заявил экс-советник бывшего президента Дональда Трампа Стивен Миллер.

Мировое сообщество критически и с иронией смотрит на Соединенные Штаты, главный представитель которых «не может дать интервью по софтболу без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице». Замечания Миллера прозвучали после того, как на американском телевидении были показаны красноречивые видеосюжеты. На них Байден требовал «шпаргалки», отвечая на вопросы, и называл вице-президента США Камалу Харрис «президентом», передает RT.

Миллер также напомнил о последнем инциденте с участием Байдена, когда тот упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. По словам бывшего советника Дональда Трампа, он неоднократно сам поднимался по лестницам борта номер один, которые являются совершенно нескользкими. Противники США видят неспособность Байдена не просто управлять страной, а собственным телом и языком. Это знание мировых лидеров может угрожать нацбезопасности страны.

«Все осложняется тем фактом, что наш главнокомандующий «не в себе» и неадекватен», — резюмировал Миллер.

Комментаторы телеканала Fox News позволили себе гневно высказаться в адрес Байдена. Они заявили, что политик никогда бы не согласился на дебаты с российским президентом Владимиром Путиным, так как у него нет шансов их выиграть.