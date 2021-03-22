Воробьев поблагодарил Путина за поддержку Подмосковья во время пандемии

Москва, 22 марта. Московская область сумела сохранить социальные проекты в пандемию коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил за поддержку региона в тяжелые времена российского президента Владимира Путина. Об этом он, по сведениям издания «Подмосковье сегодня», написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Спасибо Президенту за поддержку! Сейчас надо решать следующие задачи. И один из вопросов, который мы обсудили с Президентом, касается несанкционированных свалок строительного мусора», — подчеркнул Воробьев в своем сообщении.

Глава Московской области недавно встретился с президентом РФ в Кремле. Воробьев рассказал Путину о ситуации с распространением коронавируса в регионе.