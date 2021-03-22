Матович назвал условия своего ухода с должности премьер-министра Словакии

Прага, 22 марта. Премьер-министр Словакии Игор Матович готов покинуть свой пост, чтобы преодолеть «коалиционный кризис», развившийся после покупки страной российской вакцины «Спутник V».

Приобретение препарата привело к разногласиям четырех политических субъектов правительственной коалиции республики. В связи с этим Матович заявил, что готов уйти с руководящей должности и работать в качестве одного из членов правительства, передает ТАСС.

«Абсолютно необходимым считаю удаление (председателя СиС, министра экономики Словакии. — Прим. ФАН) Рихарда Сулика из состава правительства», — отметил Матович.

Еще одним условием его ухода стало укрепление в правительстве позиции партии «Обычные люди и независимые личности». Премьер также допустил возможность проведения в стране досрочных выборов.

Глава минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала вокруг российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он разрешил использовать препарат на территории страны, передает RT. Инициатором приобретения российской вакцины был премьер-министр Игорь Матович. По его словам, бывший министр стал «ритуальной жертвой разногласий в правящей коалиции».