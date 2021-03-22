Альпинист из Таганрога пропал во время восхождения на Эльбрус

Нальчик, 22 марта. Спасатели организовали поиски жителя Таганрога, который пропал на горе Эльбрус. Сигнал о происшествии поступил от руководителя группы туристов в 18:00 воскресенья.

Альпинист 1983 года рождения не выходит на связь. Ориентировочным местом его поиска является склон Эльбруса на высоте 3,5 тысячи метров. Спасательные работы организованы Эльбрусским высокогорным ПСО МЧС РФ.

«На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пять человек и 1 единицы техники», — говорится на сайте МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Туристам и местным жителям напомнили об опасности нахождения в горах. Подобные туристические маршруты требуют повышенного внимания, так как могут привести к последствиям для жизни и здоровья.

В Дагестане из-за схода снежной лавины без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов в Рутульском районе. Утром в понедельник спасатели начнут работы по ликвидации последствий, уточняет RT.