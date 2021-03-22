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Альпинист из Таганрога пропал во время восхождения на Эльбрус

Альпинист из Таганрога пропал во время восхождения на Эльбрус

Нальчик, 22 марта. Спасатели организовали поиски жителя Таганрога, который пропал на горе Эльбрус. Сигнал о происшествии поступил от руководителя группы туристов в 18:00 воскресенья.

Альпинист 1983 года рождения не выходит на связь. Ориентировочным местом его поиска является склон Эльбруса на высоте 3,5 тысячи метров. Спасательные работы организованы Эльбрусским высокогорным ПСО МЧС РФ.

«На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пять человек и 1 единицы техники», — говорится на сайте МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Туристам и местным жителям напомнили об опасности нахождения в горах. Подобные туристические маршруты требуют повышенного внимания, так как могут привести к последствиям для жизни и здоровья.

В Дагестане из-за схода снежной лавины без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов в Рутульском районе. Утром в понедельник спасатели начнут работы по ликвидации последствий, уточняет RT.

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