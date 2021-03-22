Малышева рассказала о неочевидных свойствах витамина C

Москва, 22 марта. Эффективность витамина С при респираторных заболеваниях оказалась мифом. На самом деле витамин нужен для эластичности сосудов и снижения холестерина, заявила врач Елена Малышева.

В программе «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что витамин С помогает при вирусных заболеваниях, только если съесть единократно шесть-восемь граммов этого элемента. Однако допустимая дозировка, не вредная для здоровья, составляет 100 миллиграмм в сутки.