Малышева рассказала о неочевидных свойствах витамина C

Москва, 22 марта. Эффективность витамина С при респираторных заболеваниях оказалась мифом. На самом деле витамин нужен для эластичности сосудов и снижения холестерина, заявила врач Елена Малышева.
В программе «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что витамин С помогает при вирусных заболеваниях, только если съесть единократно шесть-восемь граммов этого элемента. Однако допустимая дозировка, не вредная для здоровья, составляет 100 миллиграмм в сутки.
При этом витамин С положительно влияет на эластичность сосудов. Фактически он помогает избавиться от морщин. Кроме того, витамин С снижает риск развития атеросклероза и препятствует отложению бляшек в сосудах.
Ранее Малышева рассказала о восьми вредных пищевых привычках. Прежде всего телеведущая предостерегла от жестких диет и пристрастия к фастфуду.