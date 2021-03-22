Женившийся на молодой девушке Ивлев раскрыл идеальный возраст для мужчины

Москва, 22 марта. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев недавно женился во второй раз. Звезда шоу «Адская кухня» связал себя узами брака с Валерией Куденковой, которая младше его почти на 20 лет. Как признается 47-летний Ивлев, разница в возрасте его совершенно не смущает.

Он припомнил комментарии недоброжелателей, которые называли его «стариком» и осуждали за брак с молодой девушкой.

«Какие-то диванные эксперты, которые мало чего в жизни соображают, начали мне писать: «Ой, дедушка, старик! Как же ты там с молодухой?» Ребята, вы чего, обалдели? Вам самим когда-то будет 47 лет, и что, вы будете называть себя дедушками?» — сказал Ивлев.

По его словам, 47 лет — это «крутой возраст» для мужчины.

«А урологи так вообще говорят, что идеальный!» — добавил звезда кулинарных шоу.

Ивлев отметил, что разница в возрасте с новой избранницей его не смущает. Никаких комплексов по этому поводу он не испытывает.

«Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже все понимает. К счастью, у нас все совпало», — комментирует он.

В прошлом месяце Ивлев раскрыл истинные причины развода с женой Марией после более чем 20 лет брака. Шеф-повар честно признался, что они с бывшей супругой оказались совершенно разными людьми. По его словам, между ними постоянно росло недопонимание. Ресторатор признается, что его 20-летний сын сразу понял, что отношения родителей подошли к концу. И он, и семилетняя дочь ведущего приняли новую избранницу отца.