Джонни Депп подключился к продвижению фильма «Город лжи»

Лос-Анджелес, 22 марта. Кинокомпания Saban Films объявила дату премьеры нового фильма с Джонни Деппом «Город лжи». Она состоится 9 апреля в кинотеатрах.

Исполнитель главной роли долго время хранил молчание в соцсетях, однако по случаю скорой премьеры фильма нарушил его. Он поблагодарил съемочную группу и призвал зрителей идти в кинотеатры.

«Спасибо Волетте Уоллес и семье Пул за то, что позволили Брэду, Лесу, мне и съемочной группе рассказать эту важную историю. Правда — редкая птица, поэтому становится все больше причин искать ее. «Город лжи» в американских театрах выйдет 19 марта. А после лента будет показана по всему миру», — написал Депп на своей странице в Instagram.

В новой кинокартине пару Джонни Деппу составил Форест Уитакер. По сюжету, оба расследуют таинственные убийства рэперов Тупака Шакура и Бигги Смолза. Фильм был снят еще в 2017 году, однако его премьера была перенесена из-за судебных разбирательств Деппа с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии.

Сама Херд тоже испытывает проблемы с участием в съемках. Например, недавно появилась информация, что компания Warner Bros. откажется от ее услуг в продолжении «Аквамена», так как та не прошла медосмотр, нарушив контрактные обязательства.