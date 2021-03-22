Вишневый сок может избавить от бессонницы

Вашингтон, 21 марта. Американские эксперты провели эксперимент и выявили способность вишневого сока нормализовать сон. Они перечислили полезные свойства этого напитка.

Ученые университета в штате Луизиана пригласили восемь пациентов в возрасте от 50 лет, которые страдают хронической бессонницей. Они предлагали участникам выпивать по два стакана (240 мл) терпкого вишневого сока в день — утром и вечером. Некоторым давали не настоящий вишневый сок, а продукт напоминающий его.

По результатам исследований выяснилось, что прием терпкого вишневого сока в течение двух недель значительно улучшил качество сна, а его продолжительность увеличилась на 80 минут. Это объясняется тем, что сок содержит процианидин В2, который положительно влияет на аминокислоту триптофан. Благодаря ей вырабатываются важные для сна мелатонин и серотонин.

Также улучшению сна способствует регулярное употребление в пищу очень полезного фрукта киви. Пара спелых плодов на ночь позволит забыть о мучительном засыпании и частых пробуждениях.