Месси установил новый клубный рекорд в «Барселоне»

Барселона, 21 марта. Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд «Барселоны» по количеству проведенных матчей за каталонскую команду.

В матче 28-го тура испанской Примеры против команды «Реал Сосьедад» Месси вышел в стартовом составе. За «Барселону» он сыграл в 768-й раз. Прежний клубный рекорд, по данным RT, принадлежал испанскому полузащитнику Хави. Тот защищал цвета каталонской команды в 767 играх.

Лионель Месси ранее занял первое место в рейтинге лучших игроков десятилетия по версии IFFHS. Об этом стало известно 10 февраля. На второй строчке оказался португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб «Ювентус».